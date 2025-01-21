Кулик рассказал, сколько платит за ипотеку

Блогер Евгений Кулик заявил, что платит 80 тысяч рублей в месяц за ипотеку

Блогер, актер и режиссер Евгений Кулик признался в интервью блогеру Амирану Сардарову, что платит за ипотеку 80 тысяч рублей в месяц.

Кулик уточнил, что взял семейную ипотеку со ставкой 6% на 35 лет. Сейчас его долг перед банком составляет около 14 миллионов рублей. По словам артиста, его первоначальный взнос за жилье составлял 14-16 миллионов рублей.

«Там, конечно, какой-то есть процент, если я буду все 35 лет выплачивать, то полюбасу выплачу дофига. Но если я его закрою раньше, то ничего. Если у тебя будет 14 миллионов, то я могу его хоть завтра закрыть», — поделился артист.

Как уточнил Кулик, он не планирует платить 35 лет и хочет закрыть ипотеку досрочно.

20 января Кулик стал отцом в третий раз. У него появился на свет сын Лотерей. Артист опубликовал фото с новорожденным на следующий день. Режиссер женат на Ригине Гайсиной с 2018 года. Супруга артиста занимается бизнесом по пошиву женской одежды и нижнего белья. В 2020-м бизнесвумен родила дочь Софию, а в 2022-м — сына Федора.

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