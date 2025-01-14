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Калашникова рассказала об ограблениях в Европе: «Боятся выходить в часах»

Певица Калашникова заявила, что в Европе много ограблений
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица, модель и блогерша Анна Калашникова призналась в беседе с VOICE, что была шокирована новостью об ограблении квартиры артистки Юлии Паршуты.

Калашниковой казалось, что подобные случаи бывают только в Европе. Она объяснила, что имеет много друзей оттуда, которые жалуются на воров.

«Все прямо боятся выходить в часах, боятся оставлять свои дома без присмотра, боятся оставлять деньги дома и так далее. Когда я услышала, что Юлечка уехала, как и все мы уезжаем часто на Новый год, и в итоге у нее не оказалось определенной суммы денег, я была в таком шоке», — поделилась модель.

Калашникова добавила, что сама сталкивалась с ограблениями. К примеру, ее обворовывал персонал. У нее был случай с домработницами, когда пропадали часы. Она предположила, что Паршуту мог ограбить кто-то из близкого окружения или сотрудники комплекса, где она живет.

7 января стало известно, что из жилья Паршуты на Ружейном переулке похитили деньги и драгоценности. Известно, что из жилья вынесли больше 3 млн рублей наличными.

Ранее ущерб от ограбления квартиры Паршуты оценили в 10 млн рублей.

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