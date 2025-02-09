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15-летняя Анна Пересильд оправдалась за откровенные наряды

Актриса Анна Пересильд заявила, что не позиционирует себя как ребенок
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Пресс-служба VK Музыки

Актриса Анна Пересильд ответила на критику своих образов. Об этом сообщает издание «СтарХит».

В сети Пересильд критикуют за откровенные наряды, которые, по мнению некоторых пользователей, слишком «взрослые» для артистки. К примеру, она могла выйти в свет в платье с открытой спиной или короткой юбке. 15-летняя актриса объяснила, что не позиционирует себя как ребенок.

«Вот почему я одеваюсь не в оверсайз вещи и иногда позволяю себе надеть что-то более женственное, что-то более открытое. Но я считаю, что все мои образы абсолютно адекватные, все там в меру. Поэтому я на такие комментарии внимания не обращаю. Это мои образы, и я сама буду выбирать, во что я буду одеваться», — поделилась артистка.

Дочь Юлии Пересильд Анна дебютировала в кино в проекте «Черновик». Она получила известность после роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Пересильд-младшая признавалась, что целовалась на съемках впервые в жизни. По словам Анны, ей очень повезло с партнером Рузилем Минекаевым, который отнесся к ней как к сестре и поддерживал, понимая неловкость ситуации.

Ранее дочь Пересильд показала фигуру в микро-комбинезоне после слухов о новом романе.

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