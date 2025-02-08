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Звезда «Слова пацана» ответила, мечтает ли об «Оскаре»

Актриса Пересильд отказалась отвечать на вопрос о стремлении получить «Оскар»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Пересильд не стала отвечать на вопрос kp.ru, мечтает ли она получить премию «Оскар».

«Я не хочу ничего загадывать…» — немногословно ответила 15-летняя звезда сериала «Слово пацана».

Пересильд также заявила, что верит в российского актера Юру Борисова, который стал номинантом нынешнего «Оскара».

«Надеюсь, что все получится, все случится. Но даже если нет, то номинация на «Оскар» — это уже вау!» — подчеркнула артистка.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию российскому артисту составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

«Анора» получила гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее сообщалось, что актриса «Аноры» рассказала об отношении к русским в Каннах.

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