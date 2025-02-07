Актриса «Аноры» об отношении к русским в Каннах: «Все было с любовью»

Актриса Екамасова: не чувствовала себя чужой в Каннах из-за национальности

Актриса Дарья Екамасова рассказала kp.ru о том, как относились к русским артистам на минувшем Каннском фестивале.

«Я ездила в Канны, и мы там не чувствовали себя чужими на празднике жизни. Такого абсолютно не было. Ни разу я не слышала негатив в нашу сторону, что мы русские. Наоборот, все было с любовью», — поделилась артистка.

Екамасова, сыгравшая в «Аноре» роль матери главного героя, призналась, что до сих пор получает сообщения в соцсетях от поклонников со всего мира. Она назвала драмеди «культурным мостиком» между странами.

«Сейчас это очень важно. Надеюсь, этот мост станет шире, и у наших актеров будет больше возможностей сниматься по всему миру. Пусть все знают русскую школу!» — подытожила актриса.

«Анора» получила гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию российскому артисту составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

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