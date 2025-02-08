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Покинувший Россию месяц назад Сергей Лазарев отвез мать и детей в ОАЭ

Певец Сергей Лазарев привез мать и детей на отдых в ОАЭ
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Телеканал «Россия»

Певец Сергей Лазарев, который уехал из России около месяца назад, встретился со своей матерью и детьми в Дубае. Об этом сообщает kp.ru.

Лазарев заселился с семьей в большом номере отеля с несколькими спальнями. Исполнитель назвал апартаменты очень удобными для семейного отдыха.

Согласно kp.ru, во время своего нынешнего отпуска Лазарев посетил Аргентину, Бразилию, Перу, Боливию и ряд других стран. В Эмиратах исполнитель заканчивает свое путешествие, через несколько дней артист уже вернется в Россию.

В одном из последних роликов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Лазарев также показал свою дочь Анну на отдыхе. Девочка стояла в номере отеля напротив обеденного стола с большим количеством еды, из-за чего исполнитель подшутил: «Анечка, ты наешься?» Также певец мельком показал в ролике свою мать Валентину.

У певца Сергея Лазарева двое детей: 10-летний Никита и 6-летняя Анна. Наследники артиста появились на свет благодаря суррогатным матерям. Исполнитель не скрывает своих детей и часто выводит их в свет.

23 января сообщалось, что Лазарев случайно встретился с британской поп-исполнительницей Дуа Липой во время отдыха в Чили. Певец рассказывал, что встретился с певицей у бассейна. Он предстал перед артисткой без футболки.

Ранее сообщалось, что Владимир Киселев заступился за сына перед хейтерами.

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