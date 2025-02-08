Киселев заступился за сына перед хейтерами: «Пытаются побросать дерьмо на вентилятор»

Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев отреагировал на критику в сети на награждение его сына Юрия Киселева (он же — ЮрКисс) медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его слова передает «СтарХит».

Киселев уточнил, что решил обратиться к недоброжелателям сына спустя четыре года после присвоения ему госнаграды, поскольку дал хейтерам возможность выговориться.

«Вы, как никто, знаете все стадии прохождения документов, что медаль просто дать невозможно. <…> А если вас так возмутило, что в 24 года человек награжден — посмотрите на наших волонтеров. И в 15, и в 19 лет школьники и студенты награждаются президентом…» — начал Киселев.

Музыкант напомнил, что его сын передавал на благотворительность как личные средства, так и заработанные благодаря авторским правам и концертам. Он заявил, что наследник еще до СВО поддерживал российскую армию, участвовал в различных мероприятиях и всячески отстаивал свою гражданскую позицию.

«Хейтеры пытаются побросать дерьмо на вентилятор, пользуясь своей безнаказанностью и, что немаловажно, побоявшись показать свое лицо. Если вы так уверены в своей правоте, почему же вы скрываетесь?!» — заявил Киселев.

Певец Юрий Киселев был награжден медалью орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени в феврале 2021 года. Ему присвоили награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

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