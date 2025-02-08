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Анджелина Джоли рассказала, как ей удалось бросить курить

Актриса Анджелина Джоли призналась, что бросила курить из-за роли Лары Крофт
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Cover Images/Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли призналась, что была заядлым курильщиком до съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 2001 года. Ее слова передает Daily Mail.

По словам голливудской звезды, она выкуривала по две пачки в день, пока работа над ролью в боевике не вдохновила ее отказаться от вредной привычки.

«Мне пришлось полностью изменить свою жизнь и узнать, что я могу делать то, о чем даже не подозревала», — рассказала Джоли.

Ради фильма о Ларе Крофт, пояснила актриса, она очень много тренировалась. Джоли призналась, что благодаря спорту ей удалось перестать курить и начать придерживаться здорового образа жизни.

«Я тренировалась по несколько раз в день на протяжении нескольких месяцев: утром, днем и вечером. Мне не хотелось ничего, кроме хорошей еды, воды и сна», — заявила артистка.

Джоли также поделилась, что после окончания съемок курила один или два раза.

6 декабря стало известно, что Анджелина Джоли училась на директора бюро ритуальных услуг до того, как стать актрисой. По словам знаменитости, она выбрала эту профессию после кончины своего дедушки.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст предложил Рубчинскому провести время в России этим летом.

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