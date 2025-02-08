Анджелина Джоли рассказала, как ей удалось бросить курить

Актриса Анджелина Джоли призналась, что была заядлым курильщиком до съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 2001 года. Ее слова передает Daily Mail.

По словам голливудской звезды, она выкуривала по две пачки в день, пока работа над ролью в боевике не вдохновила ее отказаться от вредной привычки.

«Мне пришлось полностью изменить свою жизнь и узнать, что я могу делать то, о чем даже не подозревала», — рассказала Джоли.

Ради фильма о Ларе Крофт, пояснила актриса, она очень много тренировалась. Джоли призналась, что благодаря спорту ей удалось перестать курить и начать придерживаться здорового образа жизни.

«Я тренировалась по несколько раз в день на протяжении нескольких месяцев: утром, днем и вечером. Мне не хотелось ничего, кроме хорошей еды, воды и сна», — заявила артистка.

Джоли также поделилась, что после окончания съемок курила один или два раза.

6 декабря стало известно, что Анджелина Джоли училась на директора бюро ритуальных услуг до того, как стать актрисой. По словам знаменитости, она выбрала эту профессию после кончины своего дедушки.

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