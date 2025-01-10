В России проведут уникальный концерт на инструментах Страдивари

В Москве 5 февраля пройдет уникальный концерт на инструментах руки Антонио Страдивари «Виолиниссимо» к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Леонида Когана. Об этом сообщается на сайте Московской филармонии.

Концерт проведет камерный ансамбль «Солисты Москвы», дирижировать которым будет создатель коллектива Юрий Башмет. Выступать будут семь скрипачей — итальянец Массимо Кварта, Павел Милюков, Николай Саченко, Грант Башмет, Даниил Коган, Александр Колесников и Чаовэнь Ло.

На концерте будут использоваться скрипки Страдивари из собрания Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России. Мероприятие состоится в Концертном зале имени П.И. Чайковского в 19:00 в рамках VI Зимнего международного фестиваля искусств в Москве.

До этого ученые из Италии раскрыли секрет скрипок Страдивари. Оказалось, что между слоями дерева и лака в них также присутствует промежуточный слой, содержащий белковое соединение, предположительно животного происхождения.

Эту версию подтвердили ученые из Тайваня, которые добавили, что этот слой также содержит кальций, медь, алюминий, натрий и цинк.

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