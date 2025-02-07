Гример по ошибке пытался снять нос Эдриана Броуди растворителем

Актер Эдриан Броуди признался, что гример пытался снять его нос растворителем. Об этом сообщает The Guardian.

Броуди уточнил, что инцидент произошел во время съемок фильма «Бруталист». Гример «деловито работала растворителем» над носом актера, полагая, что это протез.

«Она просто работала, и я спросил: «Вы пытаетесь удалить это?». На что она ответила: «Да». И тогда я заявил, что это не снимается», — рассказал артист.

Эдриан Броуди претендует на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Бруталист». В 2003 году артист уже был удостоен награды в этой же категории благодаря картине «Пианист» Романа Полански.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию российскому артисту составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

«Анора» получила гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее актриса Дарья Екамасова рассказала об отношении к русским в Каннах.