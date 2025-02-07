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Кудрявцева пригрозила судом СМИ после обвинений в избиении няни дочери

Телеведущая Кудрявцева сообщила о намерении судиться со СМИ из-за новости о няне
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Пресс-служба НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась в Telegram-канале сообщениями о том, что она якобы ударила няню своей дочери.

В приложенных к посту Кудрявцевой скриншотах утверждалось, что телеведущая якобы применила физическое насилие к няне дочери. Причиной их конфликта, сообщали Telegram-каналы и СМИ, стало замечание женщины на использование Кудрявцевой нецензурной лексики при ребенке.

«Это какой-то инфернальный писец. И смех и грех, хотя смешного здесь мало. <…> По сути, любой может написать все, что угодно и ему за это ничего не будет. Так не пойдет!» — возмутилась Кудрявцева.

По словам телеведущей, она давно перестала обращать внимания на «чушь» о себе в сети, но недавние публикации знаменитость посчитала «перебором». Она заявила, что подаст в суд на СМИ, распространившие эту информацию.

Кудрявцева заверила, что никогда не ругается при ребенке. Она любит и ценит женщин, которые ей помогают ухаживать за дочерью, а также она никогда не повышает голос ни на ребенка, ни на своих работников.

Лера Кудрявцева воспитывает дочь Машу от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Девочка родилась в 2018 году. Телеведущая воспользовалась процедурой ЭКО, чтобы дочь появилась на свет. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

Ранее сообщалось, что Глеб Калюжный дал редкий комментарий о личной жизни.

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