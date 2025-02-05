Канье Уэсту ошибочно диагностировали биполярное расстройство: «У меня аутизм»

Рэпер Канье Уэст признался в рамках YouTube-интервью The Download, что ему диагностировали аутизм и не подтвердили биполярное расстройство.

«Я — «Человек дождя» [отсылка к одноименному фильму, где у главного героя аутизм. — прим. «Газеты.Ru»], и это моя суперспособность. Если фанаты попросят меня сделать альбом определенным образом, то я сделаю все наоборот», — поделился исполнитель.

На протяжении долгого времени, отметил Уэст, он считал, что страдает от биполярного расстройства. Однако жена рэпера Бьянка Цензори настояла на его повторном обращении к врачу, поскольку не увидела в поведении супруга признаков заболевания. Рэпер отметил, что до этого у Цензори был опыт общения с людьми с биполярным расстройством.

«И так я узнал, что на самом деле у меня аутизм. <…> Им [близким] тяжело, потому что я взрослый мужчина… Они не могут контролировать мой банковский счет или то, что я говорю в Twitter», — добавил рэпер.

По словам Уэста, у него случаются публичные срывы из-за расстройства. Он заявил, что часто они вызваны «чувством бессилия»: на рэпера находит ощущение того, что он ничего не может контролировать, что выводит его из себя.

Ранее стало известно, что актер Юэн Макгрегор подал на судебный запрет против преследовавшей его фанатки.