Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канье Уэсту ошибочно диагностировали биполярное расстройство: «У меня аутизм»

Рэпер Канье Уэст подтвердил, что ему диагностирован аутизм
close
Ashley Landis/AP

Рэпер Канье Уэст признался в рамках YouTube-интервью The Download, что ему диагностировали аутизм и не подтвердили биполярное расстройство.

«Я — «Человек дождя» [отсылка к одноименному фильму, где у главного героя аутизм. — прим. «Газеты.Ru»], и это моя суперспособность. Если фанаты попросят меня сделать альбом определенным образом, то я сделаю все наоборот», — поделился исполнитель.

На протяжении долгого времени, отметил Уэст, он считал, что страдает от биполярного расстройства. Однако жена рэпера Бьянка Цензори настояла на его повторном обращении к врачу, поскольку не увидела в поведении супруга признаков заболевания. Рэпер отметил, что до этого у Цензори был опыт общения с людьми с биполярным расстройством.

«И так я узнал, что на самом деле у меня аутизм. <…> Им [близким] тяжело, потому что я взрослый мужчина… Они не могут контролировать мой банковский счет или то, что я говорю в Twitter», — добавил рэпер.

По словам Уэста, у него случаются публичные срывы из-за расстройства. Он заявил, что часто они вызваны «чувством бессилия»: на рэпера находит ощущение того, что он ничего не может контролировать, что выводит его из себя.

Ранее стало известно, что актер Юэн Макгрегор подал на судебный запрет против преследовавшей его фанатки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами