Звезда «Джона Уика 2» рассказал, какого героя русской классики хотел бы сыграть

Итальянский актер Скамарчо признался, что хотел бы сыграть Печорина в кино

Итальянский актер Риккардо Скамарчо рассказал в интервью изданию «Ведомости», что хотел бы сыграть главного персонажа произведения Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» Григория Печорина.

«Сам я родом из Апулии, в которой много русских, так что могу сказать, что немного знаю вас. Я люблю русских, российскую культуру», — заявил артист.

Скамарчо также признался, что однажды посещал Россию и хотел бы вернуться вновь.

«Москва — фантастический город, и я планирую приехать сюда, причем в ближайшее время!» — поделился актер.

30 января в российский прокат вышел фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия», в котором режиссером выступил Джонни Депп. Скамарчо исполнил в картине роль скульптора и художника Амедео Модильяни. Также актер известен благодаря фильмам «Три метра над небом», «Руководство по любви 3», «Джон Уик 2» и другим.

Недавно турецкая актриса Ханде Эрчел признавалась, что хотела бы сыграть роль героини романа Льва Толстого Анны Карениной в кино из-за ее непростой судьбы. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» также заявляла о своем желании вновь приехать в Россию.

Ранее актер Дмитрий Назаров заявил, что вернется в Россию после окончания СВО.