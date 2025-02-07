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«Есть жизнь после развода»: Деми Мур о еженедельных визитах к больному Брюсу Уиллису

Актриса Мур заявила, что экс-супруг Уиллис всегда будет ее семьей
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demimoore/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Голливудская актриса Деми Мур рассказала о еженедельных визитах к больному деменцией экс-супругу — звезде «Крепкого орешка» Брюсу Уиллису. Ее цитирует Variety.

По словам Мур, она «постоянно присутствует» в жизни бывшего мужа и его новой семьи и поддерживает его родных.

«Мы всегда будем семьей, только в другой форме. Для меня это никогда не было вопросом. Я прихожу, потому что так делают для любимых людей», — говорит она.

62-летняя Мур надеется, что рассказ о подробностях ее дружеских отношений с 69-летним Уиллисом вдохновит других людей, переживших развод.

«Я надеюсь, другим будет приятно увидеть, что есть другой способ пережить развод. Жизнь после развода есть. Есть способ оставаться родителями», — рассуждает звезда «Субстанции».

Мур и Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год, у них трое взрослых дочерей: Румер, Скаут и Таллула.

У Брюса Уиллиса также родились дочери Мейбл и Эвелин в браке с Эммой Хеминг.

В марте 2022 года семья Уиллиса объявила, что он откажется от актерской деятельности — тогда у него диагностировали афазию. Почти год спустя, в феврале 2023 года, родные признались, что у Уиллиса развилась лобно-височная деменция.

Накануне были раскрыты подробности романа Деми Мур с Гарфилдом.

Ранее эксперт оценил редкое видео больного Брюса Уиллиса.

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