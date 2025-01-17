«В отличной когнитивной форме»: эксперт оценил редкое видео больного Брюса Уиллиса

Профайлер Денис Давыдов оценил редкое видео больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса. Эксперта цитирует NEWS.ru.

На видео, в котором Уиллис общается с занимающимися тушением пожаров в Лос-Анджелесе пожарными, Давыдов заметил признаки заинтересованности актера в общении.

«На данном видео отчетливые признаки заинтересованности в общении и важности для Брюса слов, которые произносит пожарный. Мелькнул момент, когда артист уже был готов прервать коммуникацию, но и без экспертизы видно, что слова задели что-то важное для него», — говорит специалист.

Профайлер также обратил внимание, что рукопожатие артиста перешло из дежурного в искреннее двумя руками, а эмоции были искренними.

«В момент съемок он в отличной когнитивной форме, возможной в его состоянии», — говорит эксперт.

Давыдов заметил также, что Уиллис развернул к собеседнику корпус и подался вперед, демонстрируя заинтересованность в общении. Однако, продолжил он, только близкие и врачи могут сказать, как скоро забудется эта встреча.

В феврале 2022 года стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

В четверг, 16 января, жена Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис опубликовала черно-белое видео, на котором Уиллис в кепке New York Yankees пожимает руку офицеру полиции Лос-Анджелеса и позирует для фото. Видео было сделано под песню Led Zeppelin «Going to California».

Ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, что чувствует в годовщину отношений.