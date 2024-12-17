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«Нам нужны эти герои»: звезда «Баффи» намекнула на продолжение сериала

Актриса Сара Мишель Геллар намекнула на продолжение сериала «Баффи»

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20th Century Fox Television

Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар намекнула на его продолжение во время шоу Дрю Бэрримор. Ее цитирует издание People.

47-летняя американская актриса много лет отказывалась даже от теоретических размышлений о сиквеле, но сейчас сменила мнение. Геллар, сыгравшая главную роль в сериале, рассказала, что готова повторить эту роль после многих лет, когда она говорила «нет», к разочарованию фанатов.

«Раньше я отказывалась, сериал казался мне прекрасным в законченном виде. Но я смотрю новый «Секс в большом городе», нового «Декстера», и осознание того, что есть способы сделать это, определенно заставляет задуматься», — говорит она.

Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил на экраны в период с 1997 по 2003 год и является адаптацией одноименного фильма 1992 года, в котором главные роли сыграли Кристи Суонсон, Люк Перри, Дональд Сазерленд и Хилари Суэнк.

В последний раз Сара Мишель Геллар отказывалась думать о продолжении «Баффи — истребительницы вампиров» в начале 2023 года.

Ранее Анастасию Ивлееву убрали из сериала «Министерство всего хорошего».

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