«Занята любовью»: Курбан Омаров и его жена прокомментировали новый роман Бородиной

Бизнесмен Омаров и его жена Валерия одобрили роман Бородиной с Сердюковым

Бизнесмен Курбан Омаров и его жена Валерия прокомментировали новый роман телеведущей Ксении Бородиной — экс-супруги Омарова — и блогера Николая Сердюкова. Высказавшуюся в соцсетях пару цитирует Super.

«Мы очень рады, что Ксения занята любовью. Каждый человек достоин любить и быть любимым», — одобрили отношения Бородиной и Сердюкова они.

Спасибо большое за благословение, и как Ксюша раньше без него жила?

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Позже звезда призналась, что ей стыдно за 10-15% своих подписчиков в соцсетях из-за обвинений и критики в адрес Сердюкова. Она назвала обзывающих ее жениха альфонсом больными людьми.

Ранее Ксения Бородина пришла на премьеру фильма с Ханде Эрчел без жениха.