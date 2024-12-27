Анна Asti рассказала об отношениях с мужем после секс-скандала

Певица Asti призналась, что практически не расстается с супругом после скандала

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) призналась на программе «Статус в сети» канала RU.TV, что недавний скандал со слитыми интимными фото и видео никак не отразился на ее отношениях с мужем.

«Мы не особо расстаемся, у нас каждый день одно сплошное свидание», — поделилась артистка.

Даже на съемки «Статуса в сети» Дзюба пришла в сопровождении супруга, бизнесмена Станислава Юркина. Она заявила, что частое общение никак не мешает паре. По словам Дзюбы, они с мужем умеют разделять работу и личные отношения.

9 декабря Анна Asti стала жертвой преступников. Злоумышленники незаконно проникли в ее телефон, откуда украли личную информацию. Они с июля шантажировали певицу вместе с супругом, требуя от них большую сумму денег. Но не получив желаемое, мошенники слили в сеть приватные фотографии артистки. Также они поделились интимным видео, которое, как заявляла артистка, ей не принадлежит.

«У нас [с мужем] все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание», — говорила Asti после случившегося.

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