«Не считала себя завидной невестой»: Лариса Долина о новом замужестве

Певица Лариса Долина заявила, что не выйдет замуж в четвертый раз

Народная артистка России Лариса Долина ответила на вопрос о новом замужестве. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Долиной, к самостоятельности она привыкла, и ей хорошо одной.

«Я никогда не считала себя завидной невестой, даже об этом никогда не думала. Появится — да. А так мне очень хорошо одной», — сказала артистка.

Она напомнила, что была замужем три раза и четвертый брак заключать не хочет.

Лариса Долина в 1983 году родила дочь Ангелину от своего первого мужа, джазового музыканта Анатолия Миончинского. Со вторым супругом, бас-гитаристом Виктором Митязовым артистка прожила 11 лет — с 1987 по 1998 год.

Третьим мужем артистки стал продюсер Илья Спицын, они расстались в 2016 году. Дочь Долиной Ангелина вспоминала, что мать болезненно переживала развод. Наследнице даже пришлось переехать к родительнице в дом со своим ребенком, чтобы помочь матери.

Накануне суд продлил арест трем фигурантам дела об афере с квартирой Ларисы Долиной.

Ранее Долину призвали смириться с потерей квартиры и пойти на мировое соглашение.