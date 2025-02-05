Бородина назвала свой красный флаг в мужчинах и дала совет незамужним женщинам

Телеведущая Бородина призвала не терять время с теми, кто 5 лет не делает предложение

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) мужчин, не делающих приложение руки и сердца спустя пять лет отношений.

«Прожить пять лет в отношениях и не сделать предложение? Стремотина!» — заявила знаменитость.

Бородина призвала не терять время с такими мужчинами. Она считает такое поведение красным флагом. По ее мнению, если возлюбленный не сделал предложение спустя пять лет, то, скорее всего, не сделает его вовсе. При этом она считает, что не нужно спешить со свадьбой.

«А мы вообще поспешили?» — обратилась Бородина к жениху Николаю Сердюкову.

Сердюков ответил, что нет.

«Мы уже подошли к этому в осознанном возрасте», — отметил блогер.

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного, блогера Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

5 января Бородина призналась, что ей стыдно за 10-15% своих подписчиков в соцсетях из-за обвинений и критики в адрес Сердюкова. Она назвала обзывающих ее жениха альфонсом больными людьми.

Ранее Ксения Бородина пришла на премьеру фильма с Ханде Эрчел без жениха.