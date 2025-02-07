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Адвокат назвал Лолите способ взыскать моральный вред с коммунальщиков

Адвокат Розенберг порекомендовал Лолите продолжать борьбу с газовой службой
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Адвокат Евгений Розенберг назвал певице Лолиты Милявской способ взыскать компенсацию морального вреда с коммунальщиков, перекрывших ей газ. Специалиста цитирует «Пятый канал».

Газ перекрыли 14 января всему многоквартирному дому, пока Милявская была в отпуске. Сотрудник газовой службы, который, по словам певицы, осмотрел квартиру без присутствия хозяйки, нашел в ее жилье серьезную угрозу безопасности. Воду для бытовых нужд жителям пришлось греть на электроплитах.

Розенберг порекомендовал Лолите продолжать борьбу с газовой службой и запросить копию акта, составленного сотрудником.

«А если окажется, что нарушения совершенно несущественные, а сотрудник газа отключил подачу всему дому почти на две недели, да еще и проник, возможно, в жилище без ее ведома, то, конечно, здесь она может обратиться в суд и взыскать и моральный вред…» — объяснил он.

Адвокат отметил, что к службе газа в данной ситуации возникает много вопросов.

«Им, конечно, следовало как можно быстрее предпринять какие-то ремонтные работы в течение нескольких часов или, в крайнем случае, суток, чтобы возобновить подачу», — сказал Розенберг.

Накануне адвокат Андрей Алешкин выразил мнение, что Киркоров не станет подавать в суд на Лолиту Милявскую после ее критики артиста.

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