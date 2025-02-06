Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат рассказал, грозит ли Лолите иск от Киркорова

Адвокат Алешкин: Киркоров не подаст в суд на Лолиту из-за их добрых отношений
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат Андрей Алешкин выразил мнение, что Киркоров не станет подавать в суд на Лолиту Милявскую после ее критики артиста. Слова юриста передает «ФедералПресс».

Накануне стало известно, что Милявская на шоу «Соловьев Live» назвала Киркорова предателем. Она осудила коллегу за его критику блогерши Анастасии Ивлеевой после ее «голой» вечеринки. Певица называла Киркорова человеком, способным предать кого угодно.

«Не думаю, что Филипп Киркоров будет подавать в суд на Лолиту. Я полагаю, у них добрые отношения, поэтому не вижу оснований для иска», — заявил Алешкин.

Также адвокат назвал исполнителя великодушным человеком, который умеет прощать.

«Если в человека долго бросать грязь, может что-то и прилипнет, но рука бросающего эту грязь будет всегда грязной», — подытожил Алешкин.

Скандальная «голая» вечеринка прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Затем Ивлеевой и другим артистам пришлось публично извиняться за участие в откровенной вечеринке.

Ранее стало известно, что Лолита Милявская назвала Яну Поплавскую «псевдопатриоткой»

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами