Адвокат рассказал, грозит ли Лолите иск от Киркорова

Адвокат Алешкин: Киркоров не подаст в суд на Лолиту из-за их добрых отношений

Адвокат Андрей Алешкин выразил мнение, что Киркоров не станет подавать в суд на Лолиту Милявскую после ее критики артиста. Слова юриста передает «ФедералПресс».

Накануне стало известно, что Милявская на шоу «Соловьев Live» назвала Киркорова предателем. Она осудила коллегу за его критику блогерши Анастасии Ивлеевой после ее «голой» вечеринки. Певица называла Киркорова человеком, способным предать кого угодно.

«Не думаю, что Филипп Киркоров будет подавать в суд на Лолиту. Я полагаю, у них добрые отношения, поэтому не вижу оснований для иска», — заявил Алешкин.

Также адвокат назвал исполнителя великодушным человеком, который умеет прощать.

«Если в человека долго бросать грязь, может что-то и прилипнет, но рука бросающего эту грязь будет всегда грязной», — подытожил Алешкин.

Скандальная «голая» вечеринка прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Затем Ивлеевой и другим артистам пришлось публично извиняться за участие в откровенной вечеринке.

Ранее стало известно, что Лолита Милявская назвала Яну Поплавскую «псевдопатриоткой»