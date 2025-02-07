Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канье Уэст заявил темнокожим, что рабство — это выбор

Рэпер Канье Уэст потребовал освободить Пи Дидди
close
Global Look Press

Рэпер Канье Уэст в новых постах в социальной сети X (бывший Twitter) обратился к темнокожим коллегам, а также потребовал освободить арестованного за секс-преступления артиста и продюсера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс).

«Все черные знаменитости трусят, они смотрят, как их брат гниет в тюрьме, и ничего не делают. К черту всю эту воук-чушь, черные подсели на жалобы, сделайте что-нибудь уже. Рабство — это выбор», — заявил он.

Также Уэст отметил, что никто не вступился за Криса Брауна, когда того «пытались отменить». Рэпер признал, что и сам не решился высказаться в защиту Брауна.

Американский певец Крис Браун в начале 2019 года вышел на свободу после того, как был задержан французской полицией из-за обвинений в групповом изнасиловании, которые были выдвинуты в адрес музыканта, а также его окружения. Сам артист заявил, что происходящее противно его «характеру и морали», и назвал обвинения в свой адрес ложью.

Ранее была названа сумма гонорара Кортнева за корпоративы после отмены спектаклей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами