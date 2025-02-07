Канье Уэст заявил темнокожим, что рабство — это выбор

Рэпер Канье Уэст в новых постах в социальной сети X (бывший Twitter) обратился к темнокожим коллегам, а также потребовал освободить арестованного за секс-преступления артиста и продюсера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс).

«Все черные знаменитости трусят, они смотрят, как их брат гниет в тюрьме, и ничего не делают. К черту всю эту воук-чушь, черные подсели на жалобы, сделайте что-нибудь уже. Рабство — это выбор», — заявил он.

Также Уэст отметил, что никто не вступился за Криса Брауна, когда того «пытались отменить». Рэпер признал, что и сам не решился высказаться в защиту Брауна.

Американский певец Крис Браун в начале 2019 года вышел на свободу после того, как был задержан французской полицией из-за обвинений в групповом изнасиловании, которые были выдвинуты в адрес музыканта, а также его окружения. Сам артист заявил, что происходящее противно его «характеру и морали», и назвал обвинения в свой адрес ложью.

Ранее была названа сумма гонорара Кортнева за корпоративы после отмены спектаклей.