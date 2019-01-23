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Групповое изнасилование сошло с рук: Криса Брауна отпустили

Крис Браун вышел на свободу после обвинений в изнасиловании

Американский певец Крис Браун вышел на свободу после того, как был задержан французской полицией из-за обвинений в групповом изнасиловании, которые были выдвинуты в адрес музыканта, а также его окружения. Сам артист заявил, что происходящее противно его «характеру и морали», и назвал обвинения в свой адрес ложью. Брауну не пришлось вносить залог за свое освобождение, по словам представителей прокуратуры, он может покинуть территорию страны по своему желанию.

Полиция Парижа отпустила американского певца Криса Брауна, который был задержан после того, как его обвинила в изнасиловании 24-летняя модель. По словам девушки, в изнасиловании также принимали участие один из друзей музыканта и его телохранитель.

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Сам артист опубликовал в своем инстаграме изображение, напечатанное на футболках его бренда Black Pyramid, с фразой «Эта сука лжет». Артист наладил выпуск этих футболок после обвинений со стороны актрисы Бэйли Каррен. По ее словам, когда она была в гостях у Брауна, тот, угрожая пистолетом, потребовал ее уйти. В ходе расследования было установлено, что нападения не было.

«Я хочу внести окончательную ясность. Это ложь и куча брехни! Ни-ког-да! Это так неуважительно по отношению к моей дочери и моей семье и идет против моего характера и морали!» — написал Браун под изображением.

После этого он также опубликовал скриншоты новостей о своем освобождении из французской полиции без предъявления каких-либо обвинений. Вместе с Брауном были также отпущены его друг и охранник, против которых были выдвинуты обвинения в изнасиловании.

«Расследование, которое на данный момент не закрыто, продолжится под контролем прокурора Парижа», — сообщили в прокуратуре.

Сообщается также, что с Брауна не стали требовать залог для его освобождения, взяв с него только подписку. Отмечается также, что артисту разрешили покинуть территорию страны, если он захочет.

По словам источника, близкого к самому певцу, он не оставался наедине с предполагаемой жертвой ни на минуту. Он также рассказал, что девушка Брауна Аммика Харрис также находилась в той же самой комнате отеля на протяжении всего времени. Всего, отметил источник, в комнате находились более 20 человек.

Как рассказала обвинившая Брауна девушка, они познакомились с артистом в ночном клубе Le Crystal на Елисейских полях в ночь с 15 на 16 января. После этого Браун вместе со своими друзьями пригласил ее подняться в номер отеля, хотя она говорила, что устала. Когда девушка принимала душ в номере певца, он вошел в душевую.

«Схватил меня за правую руку. Потом заставил меня пройти в какой-то гардероб. Потом закрыл дверь», — рассказала девушка.

Само изнасилование, по ее словам, длилось 25-30 минут.

След скандалов на почве насилия по отношению к женщинам тянется за Брауном с 2009 года, когда он избил певицу Рианну, с которой он на тот момент состоял в отношениях. Избивший девушку до крови и скрывшийся с места преступления музыкант был приговорен судом к пяти годам условного заключения. Тогда представителям артиста удалось доказать, что у него есть психическое заболевание, вовремя не диагностированное врачами.

Угроза реального срока нависла над Брауном в 2013 году, когда он врезался в автомобиль российской фотомодели Ольги Коваленко в Лос-Анджелесе, но отделался общественными работами.

Однако против Брауна продолжили выдвигать новые обвинения — в 2016 году о побоях со стороны артиста заявила девушка, которая нарушила правила поведения в апартаментах музыканта. За то, что она принесла с собой мобильный телефон, он ударил ее в глаз.

В 2018-м Брауна арестовали сразу после концерта, который он дал во Флориде. Причиной ареста стали обвинения со стороны девушки, заявившей об изнасиловании на вечеринке, организованной певцом. По ее словам, в феврале 2017 года певец предлагал своим гостям кокаин и другие наркотики, после чего у нее силой забрали телефон и отвели в спальню в компании других.

Двери в комнату подруга Брауна заблокировала диваном, а при попытке девушки покинуть спальню, та схватила ее за горло и принудила к сексу с одним из друзей музыканта.

Артиста освободили после внесения залога размером в $2 тыс. Сам Браун заявил, что в момент совершения преступления «занимался сексом и смотрел порнографические видео», а представители его защиты потребовали убрать его имя из материалов дела. Они, среди прочего, обратили внимание суда на то, что потерпевшая сама ни разу не назвала Брауна как прямого виновника произошедшего, а также указывала только на косвенную причастность певца.