Групповое изнасилование сошло с рук: Криса Брауна отпустили

Полиция Парижа отпустила американского певца Криса Брауна, который был задержан после того, как его обвинила в изнасиловании 24-летняя модель. По словам девушки, в изнасиловании также принимали участие один из друзей музыканта и его телохранитель.

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Сам артист опубликовал в своем инстаграме изображение, напечатанное на футболках его бренда Black Pyramid, с фразой «Эта сука лжет». Артист наладил выпуск этих футболок после обвинений со стороны актрисы Бэйли Каррен. По ее словам, когда она была в гостях у Брауна, тот, угрожая пистолетом, потребовал ее уйти. В ходе расследования было установлено, что нападения не было.

«Я хочу внести окончательную ясность. Это ложь и куча брехни! Ни-ког-да! Это так неуважительно по отношению к моей дочери и моей семье и идет против моего характера и морали!» — написал Браун под изображением.

После этого он также опубликовал скриншоты новостей о своем освобождении из французской полиции без предъявления каких-либо обвинений. Вместе с Брауном были также отпущены его друг и охранник, против которых были выдвинуты обвинения в изнасиловании.

«Расследование, которое на данный момент не закрыто, продолжится под контролем прокурора Парижа», — сообщили в прокуратуре.

Сообщается также, что с Брауна не стали требовать залог для его освобождения, взяв с него только подписку. Отмечается также, что артисту разрешили покинуть территорию страны, если он захочет.

По словам источника, близкого к самому певцу, он не оставался наедине с предполагаемой жертвой ни на минуту. Он также рассказал, что девушка Брауна Аммика Харрис также находилась в той же самой комнате отеля на протяжении всего времени. Всего, отметил источник, в комнате находились более 20 человек.

Как рассказала обвинившая Брауна девушка, они познакомились с артистом в ночном клубе Le Crystal на Елисейских полях в ночь с 15 на 16 января. После этого Браун вместе со своими друзьями пригласил ее подняться в номер отеля, хотя она говорила, что устала. Когда девушка принимала душ в номере певца, он вошел в душевую.

«Схватил меня за правую руку. Потом заставил меня пройти в какой-то гардероб. Потом закрыл дверь», — рассказала девушка.

Само изнасилование, по ее словам, длилось 25-30 минут.

След скандалов на почве насилия по отношению к женщинам тянется за Брауном с 2009 года, когда он избил певицу Рианну, с которой он на тот момент состоял в отношениях. Избивший девушку до крови и скрывшийся с места преступления музыкант был приговорен судом к пяти годам условного заключения. Тогда представителям артиста удалось доказать, что у него есть психическое заболевание, вовремя не диагностированное врачами.

Угроза реального срока нависла над Брауном в 2013 году, когда он врезался в автомобиль российской фотомодели Ольги Коваленко в Лос-Анджелесе, но отделался общественными работами.

Однако против Брауна продолжили выдвигать новые обвинения — в 2016 году о побоях со стороны артиста заявила девушка, которая нарушила правила поведения в апартаментах музыканта. За то, что она принесла с собой мобильный телефон, он ударил ее в глаз.

В 2018-м Брауна арестовали сразу после концерта, который он дал во Флориде. Причиной ареста стали обвинения со стороны девушки, заявившей об изнасиловании на вечеринке, организованной певцом. По ее словам, в феврале 2017 года певец предлагал своим гостям кокаин и другие наркотики, после чего у нее силой забрали телефон и отвели в спальню в компании других.

Двери в комнату подруга Брауна заблокировала диваном, а при попытке девушки покинуть спальню, та схватила ее за горло и принудила к сексу с одним из друзей музыканта.

Артиста освободили после внесения залога размером в $2 тыс. Сам Браун заявил, что в момент совершения преступления «занимался сексом и смотрел порнографические видео», а представители его защиты потребовали убрать его имя из материалов дела. Они, среди прочего, обратили внимание суда на то, что потерпевшая сама ни разу не назвала Брауна как прямого виновника произошедшего, а также указывала только на косвенную причастность певца.