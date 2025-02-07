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Примерно половина фильмов с господдержкой в России не окупается

Воронков: примерно 50% фильмов с господдержкой в России не окупаются
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Depositphotos

Министерство культуры и Фонд кино поддерживают минимум 150 кинокартин в год, но окупается примерно только каждая вторая картина. Об этом заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью «НСН».

По его словам, что в 2022 году из 26 таких фильмов коммерчески успешной стала только одна картина. В последующие годы, отметил эксперт, ситуация стала улучшаться. Воронков указал, что в прошлом году из 25 фильмов окупилось уже шесть картин.

По его мнению, по итогам года даже 50% фильмов с поддержкой не окупятся.

«То же самое касается и тех проектов, которые не поддержал Фонд кино. Есть много проектов, которые без поддержки Фонда потратили 300 млн, а в прокате собрали всего 100-150 млн», — пояснил Воронков.

До этого сообщалось, что фильм «Холоп: Великолепный век» возглавил кинопрокат в России.

Ранее российские сказки обошли в прокате эротический триллер с Николь Кидман.

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