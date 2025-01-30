Монеточка пожаловалась на журналистов: «Лезут ко всем, включая детей»

Певица Монеточка заявила, что журналисты пристают к ее знакомым из России

Певица Лиза Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что к ее родственникам и знакомым из России пристают журналисты.

«Они не унимаются и лезут ко всем, включая детей, которые учатся в моей бывшей школе. Уговаривают сделать съемку под предлогом видео-подарка для меня от фан-клуба. Пожалуйста, не ведитесь», — заявила исполнительница.

Представители СМИ, уточнила артистка, докучают всем людям, которые каким-либо образом связаны с ней. Монеточка также выразила мнение, что «НТВшники» готовят про нее «какой-то скандальный репортаж».

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым в Литву после начала спецоперации на Украине. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. В январе 2024 года Монеточка стала мамой во второй раз. У нее появился на свет сын.

В декабре 2024 года стало известно, что Монеточку и Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) номинировали на Нобелевскую премию мира. Соответствующую заявку подал профессор Столичного университета Осло Арнфинн Мурувик Вонен и его коллеги по вузу. Вонен заявил, что в Норвегии ценят деятельность Noize MC и Гырдымовой.

Ранее стало известно, что в России призвали приостановить концерты Филиппа Киркорова.