Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Монеточка пожаловалась на журналистов: «Лезут ко всем, включая детей»

Певица Монеточка заявила, что журналисты пристают к ее знакомым из России
close
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лиза Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что к ее родственникам и знакомым из России пристают журналисты.

«Они не унимаются и лезут ко всем, включая детей, которые учатся в моей бывшей школе. Уговаривают сделать съемку под предлогом видео-подарка для меня от фан-клуба. Пожалуйста, не ведитесь», — заявила исполнительница.

Представители СМИ, уточнила артистка, докучают всем людям, которые каким-либо образом связаны с ней. Монеточка также выразила мнение, что «НТВшники» готовят про нее «какой-то скандальный репортаж».

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым в Литву после начала спецоперации на Украине. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. В январе 2024 года Монеточка стала мамой во второй раз. У нее появился на свет сын.

В декабре 2024 года стало известно, что Монеточку и Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) номинировали на Нобелевскую премию мира. Соответствующую заявку подал профессор Столичного университета Осло Арнфинн Мурувик Вонен и его коллеги по вузу. Вонен заявил, что в Норвегии ценят деятельность Noize MC и Гырдымовой.

Ранее стало известно, что в России призвали приостановить концерты Филиппа Киркорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами