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«Баффи — истребительница вампиров» вернется на экраны

Готовится перезапуск культового сериала «Баффи — истребительница вампиров»
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20th Century Fox Television

Слухи о перезагрузке культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» получили неожиданное подтверждение. The Guardian сообщает, что стриминговый сервис Hulu близок к заказу пилотного эпизода, режиссером которого выступит оскароносная Хлоя Чжао.

Сценарий для нового сериала напишут Нора и Лилла Цукерман, авторы сериала «Poker Face».

Ожидается возвращение Сары Мишель Геллар в роли Баффи. Исполнительным продюсером проекта станет Долли Партон, чья компания Sandollar продюсировала оригинальный сериал.

Год назад Партон подтвердила разработку перезагрузки, намекая на возвращение главной героини в обновленном формате.

В декабре звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар намекнула на его продолжение во время шоу Дрю Бэрримор. 47-летняя актриса много лет отказывалась даже от теоретических размышлений о сиквеле, но затем сменила мнение.

Ранее стало известно, что большинство россиян проводят зимний досуг дома, смотря сериалы.

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