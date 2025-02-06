В минкультуры Крыма назвали введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции в отношении трех музеев республики следствием поиска украинской идентичности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никакие филькины грамоты, выпущенные Зеленским, повлиять на деятельность крымских музеев не могут. Если кто-то сможет вспомнить, то в 2020 году уже были введены так называемые санкции в отношении научно-культурных организаций Республики Крым», — отметили в ведомстве.

Решение Киева в минкульте республики назвали «имитацией бурной деятельности» и попыткой «отвлечь внимание народа Украины от катастрофы, в которой он оказался».

В минкультуры рассказали, что музеи Крыма успешно развиваются в первую очередь за счет поддержки российского государства.

До этого Зеленский опубликовал указ, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех крымских музеев: Историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь) и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь).

Накануне в Госдуме призвали Зеленского вернуть украденное золото Крыма.

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