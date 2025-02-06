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Умер Гарри «Топор» из фильма «Карты, деньги, два ствола»

Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» Мориарти
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Ferdaus Shamim/WireImage/Getty Images

Умер актер из фильма режиссера Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» Пол Хью Мориарти. Об этом свидетельствуют данные IMDB.

Британского не стало 2 февраля, ему было 85 лет. Всего в карьере, которая продлилась с 1956 по 2018 годы, он снялся в 40 фильмах.

Мориарти широко известен по ролям в фильмах «Долгая Страстная пятница», «Карты, деньги, два ствола» и «Челюсти 3». До актерской карьеры Мориарти работал докером в Лондоне и занимался боксом. В киноиндустрию он попал случайно, когда его заметила съемочная группа. На телевидении Мориарти дебютировал в 1978 году в сериале «Закон и порядок».

В начале февраля сообщалось, что актриса из «Игры в кальмара» Ли Джу-щиль умерла от рака желудка. В ее фильмографии 60 работ. Актриса снималась в «Астрал. Шепот мертвых 2», «Корея», «Битва в проливе Менрян», «Поезд в Пусан», «Безымянный клинок», «День славы», «На пути к небесам», «Необыкновенный охотник на демонов».

Ранее в Киеве умер актер из фильма «Возвращение Мухтара».

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