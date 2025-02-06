Умер Гарри «Топор» из фильма «Карты, деньги, два ствола»

Умер актер из фильма режиссера Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» Пол Хью Мориарти. Об этом свидетельствуют данные IMDB.

Британского не стало 2 февраля, ему было 85 лет. Всего в карьере, которая продлилась с 1956 по 2018 годы, он снялся в 40 фильмах.

Мориарти широко известен по ролям в фильмах «Долгая Страстная пятница», «Карты, деньги, два ствола» и «Челюсти 3». До актерской карьеры Мориарти работал докером в Лондоне и занимался боксом. В киноиндустрию он попал случайно, когда его заметила съемочная группа. На телевидении Мориарти дебютировал в 1978 году в сериале «Закон и порядок».

В начале февраля сообщалось, что актриса из «Игры в кальмара» Ли Джу-щиль умерла от рака желудка. В ее фильмографии 60 работ. Актриса снималась в «Астрал. Шепот мертвых 2», «Корея», «Битва в проливе Менрян», «Поезд в Пусан», «Безымянный клинок», «День славы», «На пути к небесам», «Необыкновенный охотник на демонов».

Ранее в Киеве умер актер из фильма «Возвращение Мухтара».