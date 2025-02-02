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Актриса из «Игры в кальмара» умерла от рака желудка

Актриса Ли Джу-щиль скончалась от рака желудка
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Актриса Ли Джу-щиль умерла от онкологического заболевания. Об этом сообщает en.yna.co.kr.

По данным издания, Ли Джу-щиль диагностировали рак желудка три месяца назад. В больнице Ыйджонбу подтвердили, что у актрисы произошла остановка сердца. Ее похороны пройдут 5 февраля.

Ли Джу-щиль дебютировала в 1965 году как театральная актриса. Как отмечает издание, артистка фигурировала во многих громких постановках Южной Кореи. В 1993 году ей диагностировали рак молочной железы. В 2003-м она смогла побороть онкологическое заболевание.

Несмотря на борьбу с раком, артистка продолжала активно сниматься в кино и участвовать в постановках. Актриса сыграла мать бывшего офицера полиции Хван Чжун-Хо во втором сезоне «Игры с кальмарами».

В ее фильмографии 60 работ. Актриса снималась в «Астрал. Шепот мертвых 2», «Корея», «Битва в проливе Менрян», «Поезд в Пусан», «Безымянный клинок», «День славы», «На пути к небесам», «Необыкновенный охотник на демонов».

Ли Джу-щиль также получила докторскую степень в области общественного здравоохранения в Университете Вонкванг.

Ранее в Киеве умер от тяжелой болезни актер из фильма «Возвращение Мухтара».

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