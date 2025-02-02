Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве актер из фильма «Возвращение Мухтара» умер от тяжелой болезни

Актер Колокольников из сериала «Возвращение Мухтара» умер в возрасте 63 лет
close
kievkolesoteatr/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженный артист Украины Станислав Колокольников умер в Киеве. Об этом сообщило агентство «УНИАН Lite» со ссылкой на его коллег из Киевского академического театра «Колесо».

По словам представителей театра, Колокольников умер вечером 30 января от тяжелой болезни. Ему было 63 года. Однако точная причина кончины не разглашается, отметили журналисты.

Станислав Колокольников — выпускник Киевского государственного института театрального искусства Карпенко-Карого. Артист поначалу играл только в театре в украинской столице, а с нулевых начал пробовать себя в кино.

Российским зрителям актер известен по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Ярость», «Порох и дробь», «Пес», «Дорога в пустоту».

До этого стало известно, что в Одессе умер отец актера «Квартета И» Ростислава Хаита. Информация о времени и месте прощания с юмористом будет сообщена позже. Причина смерти в настоящее время неизвестна.

Ранее на 82-м году жизни скончался актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами