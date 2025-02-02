В Киеве актер из фильма «Возвращение Мухтара» умер от тяжелой болезни

Актер Колокольников из сериала «Возвращение Мухтара» умер в возрасте 63 лет

Заслуженный артист Украины Станислав Колокольников умер в Киеве. Об этом сообщило агентство «УНИАН Lite» со ссылкой на его коллег из Киевского академического театра «Колесо».

По словам представителей театра, Колокольников умер вечером 30 января от тяжелой болезни. Ему было 63 года. Однако точная причина кончины не разглашается, отметили журналисты.

Станислав Колокольников — выпускник Киевского государственного института театрального искусства Карпенко-Карого. Артист поначалу играл только в театре в украинской столице, а с нулевых начал пробовать себя в кино.

Российским зрителям актер известен по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Ярость», «Порох и дробь», «Пес», «Дорога в пустоту».

До этого стало известно, что в Одессе умер отец актера «Квартета И» Ростислава Хаита. Информация о времени и месте прощания с юмористом будет сообщена позже. Причина смерти в настоящее время неизвестна.

Ранее на 82-м году жизни скончался актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский.