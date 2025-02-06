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Найдена обезьяна — копия Хью Джекмана в роли Росомахи

В Сингапуре нашли обезьяну с прической Росомахи из фильма «Люди Икс»

В Сингапуре посетительница зоопарка Мандай нашла обезьяну — копию Хью Джекмана в роли супергероя Росомахи в фильмах серии «Люди Икс». Видеороликом, снятым 53-летней Ровеной Чоу, поделилось сообщество зоопарка в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Внимание посетительницы привлек восточнояванский лангур с бакенбардами и внимательным выражением лица. Подписчики зоопарка сошлись в мнении, что он похож на известного актера.

Автор видео предположила, что обезьяну спугнули более крупные приматы, и поэтому она оказалась неподалеку от туристической тропы.

Восточнояванские лангуры не водятся в Сингапуре, но хорошо чувствуют себя в местном зоопарке.

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