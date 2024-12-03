Двойник Леонардо Ди Каприо снялся в российском фильме

Двойник голливудского актера Леонардо Ди Каприо якутский артист Александр Ясень снялся в новом российском фильме «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал продюсер картины Юрий Романов, съемки велись при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и завершились недавно.

По его словам, съемки проходили в основном в Алтайском крае, туда была организована экспедиция со студентами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Павильонные съемки также велись в НГТУ.

По сюжету голливудский актер Лео оказывается в глухой алтайской деревне, где находит свою любовь среди местных жителей.

Премьера фильма планируется уже в 2025 году.

Накануне житель Подольска Роман Бурцев, которого в СМИ также называют русским двойником актера Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Минобороны.

Ранее Мария Шукшина призвала запретить использование в кино цифровых двойников актеров.