Раскрыта дата выхода спин-оффа «Джона Уика» в России

Фильм «Балерина» с Аной де Армас в главной роли выйдет в российский прокат 5 июня. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своем Telegram-канале.

Премьера боевика состоится в России за день до мирового релиза. Картина является спин-оффом популярной франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом. Ее действия будут происходит между третьей и четвертой частями «Джона Уика».

В новом экшен-триллере Ана де Армас сыграет талантливую балерину из синдиката «Руска Рома», которая стремится отомстить за своего отца. Актер Киану Ривз снова выступит в роли белорусского киллера по кличке Баба-Яга. Также в фильме появится в роли Харона Лэнс Реддик. Это последняя работа актера, которого не стало в марте 2023 года.

В октябре 2024 года режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Лейтч рассказывали, как поссорились с продюсерами из-за бороды главного персонажа франшизы.

По словам создателей, продюсеры хотели, чтобы Киану Ривз появился в картине чисто выбритым, поскольку международный зритель привык видеть звезду «Матрицы» и «На гребне волны» именно в таком образе.

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