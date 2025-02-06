Владимир Епифанцев отказался говорить об уехавшей из РФ экс-супруге

Актер Владимир Епифанцев не стал комментировать сайту 360.ru новость о том, что его экс-супругу Анастасию Веденскую проверяют на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Обсуждать людей и что-то комментировать — не в моих правилах. Такова моя позиция. <…> Возможно, в будущем я буду давать интервью, но в последнее время я перестал это делать», — поделился актер.

По словам Епифанцева, в последнее время он появляется на подкастах исключительно у друзей, которым нужно раскрутить свой канал. С поклонниками, отметил актер, он общается в соцсетях.

5 февраля СМИ сообщили, что Генпрокуратура проверит на пропаганду ЛГБТ актрису Анастасию Веденскую по просьбе «Ветеранов России». Сейчас российская актриса живет во Франции, откуда периодически приезжает в Москву на съемки.

За границей она развивает карьеру как режиссер. Недавно Веденская сняла в Париже фильм «Привет, экстремисты», посвященный ЛГБТ-эмиграции.

Согласно информации Mash, бывшая жена Епифанцева также готовит к выпуску фильм о российской оппозиции.

Ранее стало известно, что уехавший из России Семен Трескунов (признан в РФ иностранным агентом) развелся с женой.