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Против актера Трескунова возбудили административное дело

РИА: суд возбудил административное дело в отношении актера Трескунова

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Таганский суд Москвы возбудил административное дело в отношении актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости.

Трескунова привлекли по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Артисту может грозить административный штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Причиной возбуждения дела стало отсутствие маркировки об иноагенте в социальных сетях актера.

В октябре Трескунова уже оштрафовали на 40 тыс. рублей по закону об иноагентах.

В 2022 году Трескунов получил израильское гражданство. Он уехал в Израиль после начала СВО, а позднее переехал в Испанию. За границей актер сменил имя, став Сэмом, и начал вести социальные сети на английском языке. В марте 2024-го Минюст объявил иноагентами актера.

В апреле Трескунов рассказывал, что занялся преподаванием актерского мастерства в эмиграции. Он делился, что проводит тренинги для непрофессиональных актеров. Трескунов делился, что его ученики практикуются в монологах и записывают себя на камеру.

Ранее против Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) возбудили административное дело.

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