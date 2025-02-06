Лера Кудрявцева высмеяла свой лишний вес

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила Telegram-канале, что поправилась.

Кудрявцева набрала 6 килограмм. Она высмеяла это, опубликовав юмористическое видео. На нем полная девушка и молодой человек качаются на качелях, которые прогибаются под ними. Дама падает с них, а парень якобы улетает в космос под песню Уитни Хьюстон «I Will Always Love You».

«Я и мои плюс 6 кг», — пошутила телеведущая.

В ноябре 2024 года Кудрявцева прокомментировала снимок с поклонницей. На фото телеведущая предстала без макияжа и фильтров. По словам знаменитости, она гордится тем, что не отказывает в фото с фанатами, даже когда «выглядит как обезьяна».

53-летняя Кудрявцева заявила, что не стесняется своего возраста. Она матом попросила отстать от нее и ее внешнего вида.

Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Они поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

Ранее Лера Кудрявцева повредила руку.