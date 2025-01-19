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Лера Кудрявцева повредила руку: «Рубанула»

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что срезала кожу с пальца
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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в Telegram-канале, что повредила руку.

Кудрявцева «рубанула» себе палец до кости, пока терла морковку. В итоге у нее образовалась «дыра». Знаменитость рассказала, что кровь «лилась рекой». У телеведущей закружилась голова во время похода до аптеки и оказания себе медицинской помощи.

«Короче, легла на диван. Маша (дочь Кудрявцевой – «Газета.Ru») ко мне, я ее целую, чтоб не боялась. Бабушка говорит: «Маша утопает в любви». Маша говорит: «А мама в крови!» — поделилась телеведущая.

В феврале 2024-го Кудрявцева получила серьезную травму колена. Оказалось, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль. 19 марта Кудрявцева впервые вернулась в студию после операции.

Ранее названа стоимость ночи в отеле, где отдыхает Кудрявцева.

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