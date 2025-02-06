Премьера этно-оперы «Князь Владимир» прошла в Москве

Премьерный показ этно-оперы «Князь Владимир», созданной народным артистом России Игорем Матвиенко, состоялся в Кремлевском дворце. Об этом пишет ТАСС.

В главных ролях выступили сам Игорь Матвиенко, народный артист России Николай Расторгуев, Асият Сайгидова (Соя) и многие другие знаменитые исполнители.

Как отметил Расторгуев, подготовка к этно-опере не принесла ему серьезных трудностей. «Главное — это запомнить все вовремя: где выйти, на какую точку, что сказать в нужный момент. Вот это и есть самая сложная задача», — поделился артист.

Постановка повествует о князе Владимире до его крещения. Он готовит поход с войском викингов под предводительством воеводы Федора и вступает в контакт с Ганградом, который обещает ему поддержку. Однако Ганград оказывается верховным богом скандинавской мифологии Одином. Новый союзник князя стремится занять его место, используя для этого чужие руки.

Пережив предательство, трудности и потери, князь приходит к христианству, которое исцеляет его.

Следующие показы спектакля запланированы на 6 февраля в Кремлевском дворце и 26 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

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