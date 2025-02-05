Юэн Макгрегор подал в суд на угрожавшую его семье сталкершу

Шотландский актер Юэн Макгрегор подал на судебный запрет против преследовавшей его поклонницы. Об этом сообщает Daily Record.

По словам Макгрегора, с 2022 года его преследует Анжелика Горенц, которая посылала ему и его семье «тревожные» сообщения. Как отметил актер, девушка считала, что находилась с ним в отношениях, но актриса Мэри Элизабет Уинстэд «увела» его у нее. Преследовательница также заявляла о желании иметь детей от актера и требовала от него сперму.

Макгрегор утверждал, что Горенц проникла в сад его бывшей жены Ив Мавракис в канун Рождества. Ради этого девушка приехала из Миннесоты в Калифорнию. После предполагаемого инцидента, как рассказывал артист, сталкерша также угрожала ему и его семье и сравнивала себя с маньяком из сериала «Декстер». Она якобы упомянула о покупке оружия, в том числе снайперской винтовки, и угрожала Уинстэд.

На данный момент суд предписал Горенц временный запрет на приближение к Макгрегору. Актер намерен добиться полного судебного запрета на преследование в гражданском порядке в отношении себя, своей жены и детей.

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