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Вдова и дочь Владимира Левкина рассказали, как изменилась их жизнь после кончины певца

Дочь Левкина Ника призналась, что впервые выступит на фестивале без отца
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Алексей Майшев/РИА Новости

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина и его дочь Ника рассказали VOICE, как изменилась их жизнь после кончины певца.

По их словам, скоро Нике предстоит впервые выступить без отца на музыкальном фестивале «Дорога на Ялту». При этом 12-летнюю девушку будет поддерживать на сцене мать.

«Наша семья много раз принимала участие в фестивале. В этом году «Дорога на Ялту» пройдет в Кремле, и Ника Левкина уже выйдет со мной на сцену», — пояснила Марина.

Наследница Левкина рассказала, что в будущем планирует стать режиссером. Но в то же время Ника хочет пойти по стопам отца и заниматься музыкой. По словам девочки, ее музыкальный опыт будет полезен в режиссуре, поскольку музыка в кино очень важна.

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

Накануне Марина Левкина вспомнила о последнем признании мужа. Певец жаловался на слабость и признавался ей в любви.

«Все, мои хорошие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я сплю здесь», — цитировала она слова Левкина.

Ранее сообщалось, что Анну Седокову могут вызвать на допрос из-за трагедии с Янисом Тиммой.

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