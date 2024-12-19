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Харламов ликвидировал свой бизнес

Super: комик Гарик Харламов ликвидировал свою компанию по доставке еды

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ТНТ

Комик Гарик Харламов ликвидировал свою фирму по доставке еды «Здрасьте, приехали!». Об этом сообщает Super.

Причина ликвидации неизвестна. Харламов зарегистрировал ООО «Здрасьте, приехали» в 2022 году.

В сентябре Telegram-канал «Звездач» сообщил, что ООО «Невские Мелодии», где Харламов является учредителем, задолжал ФНС 79 тысяч рублей. Компания осуществляет деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

В декабре 2023 года издание заявляло, что ООО «Невские Мелодии» ушло в убыток на 3,2 миллиона рублей. Выручка компании составила 29 миллионов рублей за 2022 год. Основной вид деятельности компании — это рестораны и услуги по доставке продуктов питания.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале МУЗ-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

Ранее Харламов признался, что они с Ковальчук хотят зачать ребенка в 2025 году.

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