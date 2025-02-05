Актера из «Убойной силы» кремируют

Прощание с актером Семеновским назначили на 7 февраля

Прощание с актером Виктором Семеновским пройдет 7 февраля. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Прощание начнется в 11 часов в Александринском театре. Артиста, сыгравшего в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», кремируют по решению родных.

Виктора Семеновского не стало 1 февраля. Ему был 81 год. По данным СМИ, у артиста остановилось сердце.

Всего Семеновский снялся в нескольких десятках проектов, в том числе фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Литейный», «Лиговка», «Тайны следствия».

Актер в течение 55 лет служил в Александринском театре, с 2018 года он был единственным исполнителем роли Анаксогора в спектакле «Демагог».

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