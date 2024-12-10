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Бари Алибасова-младшего обвинили в мошенничестве с квартирой

Сына продюсера Алибасова обвинили в махинациях с продажей квартир

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сына продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасова-младшего, обвинили в мошенничестве с квартирой. Об этом сообщает «Пятый канал».

Несколько месяцев назад Алибасов-младший переехал в Нижний Новгород, где встретил возлюбленную, которой решил подарить квартиру. Он нашел «сталинку» за 4 млн рублей. По его словам, хозяйка торопилась оформить сделку.

Перед покупкой Алибасов и помогавшие ему риэлторы долго общались с женщиной по имени Гузель, но решили, что сделка законная. Бари перевел большую часть денег и получил ключи.

«Три миллиона мы ей передали, и миллион должны перевести, когда из этой квартиры выпишется сын», — отметил Бари Алибасов-младший.

После совершения сделки Гузель заявила в полицию о том, что не планировала продавать квартиру, а ее якобы обманули мошенники.

«Получала телефонные звонки якобы от оператора портала сотовой связи, сотрудников финансовой и государственной организаций о сомнительных операциях по ее банковскому счету. После чего злоумышленники убедили женщину продать квартиру, оформить кредиты и перевести полученные деньги вместе с ее сбережениями на продиктованные счета», — заявила в беседе с журналистами старший референт ОИИОС ГУ МВД России по Нижегородской области Анастасия Сафронова.

Сейчас Алибасов-младший остался без денег и без квартиры, сейчас на жилище наложен арест. По словам женщины, Алибасов был не просто в курсе схемы, а является ее главным организатором. Сам он называет мошенницей хозяйку.

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