Боня поделилась подробностями личной жизни

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не состоит в отношениях.

Боня заявила, что ее сердце свободно.

В июне 2024 года Боня сообщила, что рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым из-за контроля и ревности со стороны партнера. Она вспомнила, как опубликовала в социальных сетях скриншот с другом, что не понравилось Гасанову. Возлюбленный потребовал удалить публикацию. Он возмутился, что на фото она сидит «голая в халате». Сама блогерша так не считала. По словам знаменитости, в ее гардеробе есть более откровенные наряды.

Боня более двух лет скрывала отношения с бизнесменом Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной. Телеведущая старше бизнесмена на 14 лет.

Боня также рассказала, что сделала пластику частично из-за Гасанова. Телеведущая хотела соответствовать своему молодому возлюбленному. Она призналась, что хейтеры назвали ее «старухой».

Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались.

Ранее Виктория Боня показала мать после пластики по бартеру.