Валя Карнавал примерила образ донской казачки и упала

Блогерша Валя Карнавал примерила образ донской казачки на шоу «Народный ледниковый». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Первого канала.

Темой нового выпуска передачи стало русское кино. В жюри проекта вошли спортсмены-эксперты — Татьяна Тарасова, Ирина Винер, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков.

Валя Карнавал и Никита Кацалапов выступали под казачью песню из фильма «Донские казаки».

«Этот проект научил меня тренироваться по 5–6 часов в день. Быть сильной, упорной и холодной, как лед. Мы упали сегодня, но упали красиво!» — поделилась Валя Карнавал.

Их выступление восхитило Ирину Винер.

«Я поражена этими спортсменами, которые катаются в таком холоде и темноте! Своих детей я никогда не пускала на лед, боялась, что это повредит их здоровью», — сказала она.

Кристина Сухобрусова и Максим Шабалин взяли песню Николая Носкова «На меньшее я не согласен» из фильма «Последний богатырь», Арина Аверина и Владимир Морозов катались под песню из фильма «Викинг», Ангелина Стречина и Александр Энберт выбрали музыку из фильма «Любовь Советского Союза», в котором Ангелина сыграла главную роль, а Аделина Сотникова и Григорий Сперанский изображали лису Алису и кота Базилио из «Приключений Буратино».

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