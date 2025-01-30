Азамат Мусагалиев вспомнил, как прооперировал отца в детстве

Комик Азамат Мусагалиев рассказал, что вырезал спицу из ключицы отца в 12 лет

Комик Азамат Мусагалиев вспомнил, что прооперировал отца в 12 лет. Этой историей юморист поделился в рамках авторского проекта «А.М.» на VK-видео.

По словам шоумена, отцу каждый год делали операции на ключицу, поскольку он часто ее ломал. И когда медики «уже не знали, где резать», то вставили родителю спицу в то место.

«В какой-то момент отец заходит домой. У него свисает рука. Я выбегаю, помогаю ему снять с себя одежду и вижу, что там, где ключица, торчит какая-то острая штука. Он говорит мне: «Срочно бери карандаш, кастрюлю, плоскогубцы, медную катушку и половину бритвы», — начал комик.

Мусагалиев признался, что в тот момент не понял, по какой причине отцу понадобились предметы, но выполнил его просьбу. Потом он также обработал травмированное место зеленкой, после чего начал делать операцию, слушая советы отца.

«Я сделал надрез, и все брызнуло: что-то белое, красное, — все подряд вместе с зеленкой. И среди этой каши выскочила белая хрень, я ее спокойно взял и вытащил», — рассказал шоумен.

По словам Мусагалиева, затем он вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики сильно удивились тому, что ребенок не побоялся провести операцию. Они посоветовали ему поступать на медицинский факультет.

«Мне нравилось, что отец в тот момент очень гордился мной. Он всем говорил: «Азамат меня вылечил», — подытожил комик.

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