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Кети Топурия потратила на торт сына почти полмиллиона рублей

Кондитер Синицкий: певица Топурия потратила на торт сына 400 тысяч рублей
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Keti_one_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Кети Топурия потратила на торт сына почти полмиллиона рублей. Об этом сообщил кондитер Максим Синицкий в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Топурия организовала праздник в честь четырехлетия ее сына Адама. Артистка устроила крупное торжество в тематике собак. Детей развлекали аниматоры в костюме персонажей из мультфильма «Щенячий патруль», а также дрессировщики, показывающие номера с пуделями. А пятиярусный торт был украшен фигурками и изображением золотистого ретривера. По словам Синицкого, стоимость такого десерта достигает 400 тысяч рублей.

Топурия в социальных сетях призналась, что довольна организацией мероприятия.

«Это был замечательный день, взрослые и дети получили огромное удовольствие! Ждем следующих праздников», — поделилась артистка.

Топурия вышла замуж за предпринимателя Льва Деньгова в 2020 году. Через год у пары появился общий ребенок. Мальчика назвали Адамом. У певицы также есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Артистка рассказывала, что первое время девочка не воспринимала отчима всерьез и не реагировала на его замечания, но мужчина смог найти подход к ней. В июле 2024-го певица родила вторую дочь Николь.

Ранее Кети Топурия рассказала о подарке от мужа за несколько миллионов рублей.

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