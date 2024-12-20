Пригожин сделал Киркорову замечание

Продюсер Иосиф Пригожин сделал замечание народному артисту России Филиппу Киркорову, намекая на его недавние высказывания о блогерше Анастасии Ивлеевой. Пригожина цитирует kp.ru.

По словам Пригожина, Киркорову многое прощают, но он не согласен с оскорблениями.

«Она мне тоже не нравится, честно вам скажу. Я на нее тоже зол и считаю, что она вела себя очень некорректно даже по отношению ко мне, в том числе. Знаете, я не злой, но память у меня хорошая», — пошутил продюсер.

Пригожин отметил, что Киркоров после «голой» вечеринки у блогерши мог лишиться всего, а перед ним не извинились.

«Это объясняет все его возмущения и все его эмоции», — отметил продюсер, добавив, что все-таки грубые выражения «недостойны короля», раз Киркоров так себя называет.

В ноябре Киркоров признался, что не связывался с Ивлеевой после состоявшейся в 2023 году «голой» вечеринки блогерши, из-за которой ему пришлось потерять места в нескольких проектах и извиняться перед аудиторией. Он заявил, что ждал извинений от блогерши, но не получил. Артист уверен, что получил наибольший ущерб из-за скандала с ее мероприятием. По словам певца, на вечеринке он «мимо проходил», но «получил по полной программе».

Позже артист назвал блогершу «профурсеткой с бриллиантом» и крысой и потребовал убрать ее из новогоднего шоу ТНТ.

Ранее был раскрыт гонорар Ивлеевой на корпоративах.