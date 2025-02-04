Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актриса «Тайн следствия» о взрыве в ЖК «Алые паруса»: «Меня спасло только чудо»

Актриса Довлатова заявила, что могла пострадать при взрыве в ЖК «Алые паруса»
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и телеведущая Алла Довлатова призналась в беседе с aif.ru, что могла пострадать при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

«Спустилась бы я на 10 минут раньше, и тоже была там. Так что у меня вчера был второй день рождения», — заявила телеведущая.

Довлатова раскрыла, что случившееся в ЖК заставило ее задуматься о системе безопасности в жилье. Она также призналась, что ей больно видеть разрушения подъезда в доме, в котором она прожила 22 года.

«Когда смотрю на раскуроченный подъезд, жалко до слез», — поделилась телеведущая.

Также Довлатова сообщила, что пострадавший при взрыве консьерж находится в тяжелом состоянии в реанимации.

3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице в Москве, произошел взрыв в подъезде. Предварительно, целью покушения был основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Мужчины не стало вместе с охранником, еще четверо людей, в том числе жительница дома, находятся в тяжелом состоянии. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что подъезд в ЖК «Алые паруса» начали восстанавливать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами