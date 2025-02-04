Актриса «Тайн следствия» о взрыве в ЖК «Алые паруса»: «Меня спасло только чудо»

Актриса и телеведущая Алла Довлатова призналась в беседе с aif.ru, что могла пострадать при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

«Спустилась бы я на 10 минут раньше, и тоже была там. Так что у меня вчера был второй день рождения», — заявила телеведущая.

Довлатова раскрыла, что случившееся в ЖК заставило ее задуматься о системе безопасности в жилье. Она также призналась, что ей больно видеть разрушения подъезда в доме, в котором она прожила 22 года.

«Когда смотрю на раскуроченный подъезд, жалко до слез», — поделилась телеведущая.

Также Довлатова сообщила, что пострадавший при взрыве консьерж находится в тяжелом состоянии в реанимации.

3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице в Москве, произошел взрыв в подъезде. Предварительно, целью покушения был основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Мужчины не стало вместе с охранником, еще четверо людей, в том числе жительница дома, находятся в тяжелом состоянии. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что подъезд в ЖК «Алые паруса» начали восстанавливать.